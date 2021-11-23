Екатерина Сибирцева рассказала, сколько жителей Екатеринбурга получили QR-код

Наполняемость торговых центров Екатеринбурга сегодня растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день 750 тысяч жителей Екатеринбурга получили QR-код, это около половины всех жителей столицы Среднего Урала. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm] сообщила заместитель главы Екатеринбурга по социальным вопросам Екатерина Сибирцева.

По ее словам, власти Екатеринбурга понимают озабоченность бизнес-структур из-за введения системы QR-кодов, однако говорить о тотальном кризисе не приходится, так как наполняемость торговых центров сегодня нормальная.

- Более 750 000 екатеринбуржцев имеет QR-код. Часть из них - переболевшие. Все-таки у нас аудитория, которая посещает торговые центры, сегодня обширная. Учитывая, что дети посещать такие учреждения могут без QR-кодов, правда, в сопровождении взрослых. Сегодня лишний раз потребитель вообще подумает, нужно ему идти или нет. Была недавно в «Меге». Народу, как в обычный день много. Я бы не сказала, что существенно меньше. На всех входах контроль QR-кодов, - рассказывает Екатерина Сибирцева.

По словам зам главы города, сегодня куда больше страдает сфера культуры, так как в театрах, музеях и библиотеках стало ощутимо меньше посетителей. Наполняемость залов сейчас снижена до 75%.

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