Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогают людям, которые помогают детям

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

18 ноября состоялся онлайн-финал конкурса фонда «Навстречу переменам» 2021. Начиная с 2012 года в рамках конкурса социально-предпринимательских проектов фонд «Навстречу переменам» в партнерстве с компанией Tele2 поддерживает инициативных, смелых и творческих лидеров, стремящихся менять жизнь детей к лучшему, создавая для них новые возможности.

В этом году на конкурс было подано 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 и сотрудники фонда отобрали 71 проект, прошедший в следующий этап. Далее экспертный совет выдвинул 29 лучших работ на соискание грантов по реализации инновационных идей, посвященных решению проблем детства и направленных на улучшение качества жизни российских детей. Финалистами стали авторы 10 работ из 9 регионов России, которые сражались за победу в конкурсе. В финале жюри определило шесть самых интересных, перспективных и технологичных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

«Подход и идеология фонда “Навстречу переменам” созвучны с одним из ключевых принципов социальной политики Tele2. Вместе мы развиваем потенциал наиболее активной части общества – социальных предпринимателей. Мы верим, что эти сильные проекты смогут стать финансово самостоятельными, эффективными и активно развиваться уже без поддержки со стороны», – делится эмоциями Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2.

Победителей выбирали в том числе и сами дети.

Горячий отклик в сердцах детского жюри получил проект Елены Сорокиной (г. Ульяновск) – по его замыслу педагоги-волонтеры бесплатно занимаются с детьми из малообеспеченных семей и социальными сиротами.

Также победителями конкурса «Навстречу переменам» по итогам 2021 года стали:

Анна Чупракова (Вольск), инклюзивный цех Vareniki – проект по подготовке к трудоустройству выпускников детских домов и интернатов.

Михаил Курганов и Юлия Горчакова (Муром), «Ритм» – клуб технического творчества для профориентации подростков.

Роман Мирошниченко (Ярославль), проект ДарIT – сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям.

Тимур Маннанов (Уфа), Ассоциация наставников олимпийского движения – проект по подготовке к олимпиадам детей из отдаленных регионов.

Евгений Игнатьев (Москва), Stop-hemangioma – система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев.

Все победители получили гранты в размере до 1,2 млн рублей на реализацию проектов, а также возможность участия в трехлетней программе фонда «Инкубатор». Участников научат создавать стратегию развития бизнеса, оценивать риски и социальное воздействие своих проектов.