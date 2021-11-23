Суд назначил жителю Камышлова наказание в виде штрафа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове вынесли приговор продавцу немаркированного алкоголя и табака. По данным прокуратуры, мужчина с января 2020 года по март 2021 года купил спиртные напитки кустарного изготовления, этиловый спирт и немаркированные табачные изделия, привез их в родной город и хранил в складских помещениях по разным адресам, чтобы продавать. При этом он торговал своим товарам, выдавая его за продукцию известных брендов.

- Местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Правоохранительными органами у мужчины было изъято около 3 тысяч бутылок немаркированного алкоголя, 2 тысячи пачек табачной продукции и не менее 580 литров этилового спирта на общую сумму более 1 миллиона рублей. В надзорном ведомстве также отметили, что по результатам проведенной экспертизы, опасных для жизни и здоровью человека веществ в изъятом алкоголе не выявлено.

Суд назначил жителю Камышлова наказание в виде штрафа в 450 тысяч рублей.