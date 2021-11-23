Свердловчан бесплатно проконсультируют по вопросам получения QR-кодов

Тех, кому нужна помощь с получением QR-кодов ждут 26 ноября с 10:00 до 17:00 на Малышева, 31,б Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Свердловской области бесплатно проконсультируют по вопросам получения QR-кодов. Об этом на своей странице в Instagram рассказала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

- Всем, кто привился , но не имеет QR-кода, мы поможем его получить, - написала Татьяна Мерзлякова. - если у кого- то есть проблемы с тем, что в свое время не получили подтверждения прививки, кто не зарегистрирован на госуслугах, кому не подчиняются логины или пароли в телефонах...если есть вопросы юридического характера.

Консультацию проведут специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, службы МФЦ, Министерства здравоохранения и волонтеры- студенты УрФУ.

Тех, кому нужна помощь с получением QR-кодов ждут 26 ноября с 10:00 до 17: 00 по адресу Малышева, 31,б.