В УрФУ создадут направления магистратуры в области искусственного интеллекта

В УрФУ появится направление «Инженерия искусственного интеллекта»
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Уральском федеральном университете до 2024 года создадут четыре новые программы магистратуры в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает сайт правительства России со ссылкой на зампредседателя Дмитрия Чернышенко.
- Для правительства важно, что наши университеты, получившие мегагранты в один миллиард рублей по программе «Приоритет-2030», не просто представили программы трансформации, но и предусмотрели создание новых факультетов и направлений обучения, - заявил он.
В УрФУ появятся направления «Интеллектуальные городские энергетические системы», Practical Artificial Intelligence, «Инженерия искусственного интеллекта» и «Искусственный интеллект в электроэнергетике».
Также программы в области искусственного интеллекта появятся в Томском государственном университете, Московском государственном техническом университете им Н.Э.Баумана и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.
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