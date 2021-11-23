В УрФУ создадут направления магистратуры в области искусственного интеллекта

В УрФУ появится направление «Инженерия искусственного интеллекта» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уральском федеральном университете до 2024 года создадут четыре новые программы магистратуры в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает сайт правительства России со ссылкой на зампредседателя Дмитрия Чернышенко.

- Для правительства важно, что наши университеты, получившие мегагранты в один миллиард рублей по программе «Приоритет-2030», не просто представили программы трансформации, но и предусмотрели создание новых факультетов и направлений обучения, - заявил он.

В УрФУ появятся направления «Интеллектуальные городские энергетические системы», Practical Artificial Intelligence, «Инженерия искусственного интеллекта» и «Искусственный интеллект в электроэнергетике».

Также программы в области искусственного интеллекта появятся в Томском государственном университете, Московском государственном техническом университете им Н.Э.Баумана и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

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