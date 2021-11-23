В Свердловской больнице вылечили от COVID-19 старую бабушку. Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге от коронавируса вылечили 101-летнюю пациентку Александру Котову. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

- Пациентка была госпитализирована 8 ноября в состоянии средней тяжести и, безусловно, вызывала беспокойство у медицинского персонала – в первую очередь из-за возраста, а также из-за сопутствующих патологий, – рассказывает заведующая 11 терапевтического отделения госпиталя Оксана Корнилова.

Во время лечения пенсионерке стало лучше, и ее выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее в 2020 году госпиталь смог вылечить от коронавируса 104-летнюю пациентку Марию Ильиничну Петрову.

Напомним, что еще 741 житель Свердловской области заболел коронавирусом. Также за сутки официально подтверждено еще 36 случаев смерти от коронавируса.