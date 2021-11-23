На ремонт поликлиники детской больницы Первоуральска потратили 7 миллионов рублей

Маленьких пациентов будут принимать в обновленных кабинетах Фото: Минздрав Свердловской области

В Первоуральске закончили ремонт кабинетов участковой службы и диагностического отделения в поликлинике детской городской больницы. На работы потратили 7 миллионов рублей.

- В общей сложности ремонт, согласно договору с подрядчиком, длился 45 дней. Сейчас осталось только навести красоту: собрать и расставить новую мебель, установить жалюзи на окнах, - рассказала Оксана Кривенкова, начальник отдела материально-технического снабжения детской больницы Первоуральска.

Ремонт третьего этажа, где находится участковая служба обошелся в 3 миллиона 900 тысяч рублей, отделения функциональной диагностики на втором этаже - в 1 миллион 300 тысяч. Рабочие полностью заменили двери и линолеум, покрасили в светлые тона стены и поклеили плитку. Кроме того на 1 миллион 800 тысяч рублей была закуплена мебель - столы, кушетки и стулья.