В Екатеринбурге народные избранники получили право состоять в нескольких депутатских группах

Депутаты Гордумы устранили серьезное препятствие в своей работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Екатеринбургской городской думы получили возможность состоять одновременно в нескольких депутатских группах. На очередном заседании Гордумы народные избранники отменили запрет за это, о чем сообщил Алексей Вихарев.

Запрет на работу в нескольких группах одновременно мешал ряду народных избранников состоять в медицинской фракции, члены которой помогают организовать вакцинацию жителей Екатеринбурга во дворах многоэтажек. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Кто-то уже состоял в женской фракции, кто-то ранее вошел в группу поддержки Академического района. Но, даже не смотря на эти формальные запреты, депутаты активно включились в работу медицинской фракции и оказали огромную помощь в организации вакцинации во дворах, - рассказывает Алексей Вихарев.

По словам народного избранника, его коллеги продолжают помогать медицинским учреждениям в период пандемии, тратят собственные средства, но до настоящего времени не могли работать на заседаниях медицинской фракции, вносить предложения и голосовать.

- Конечно, это было несправедливо. В первую очередь по отношению к их труду и самоотдаче, - говорит Алексей Вихарев.

Теперь этот недочет устранен.