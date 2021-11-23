Мужчины ждут 13-ю зарплаты по итогам работы в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге годовую премию мужчины получают чаще, чем женщины. Эти данные сообщил исследовательский центр портала Зарплата.ру.

По результатам исследования выяснилось, что мужчины получают тринадцатую зарплату чаще женщин. Кроме того, две трети представителей сильного пола уверены, что заслуживают премии по итогам года, несмотря на качество и объем выполненной ими работы.

Из 1700 опрошенных, каждый пятый екатеринбуржец ждет тринадцатую зарплату в конце года.

- Из тех, кто уверен в получении премии, более 45% участников опроса ожидают 13-ю зарплату в размере одного оклада, 27% рассчитывают на двойной оклад, а 13% — на тройной. Лишь 4,5% респондентов не знают, какая премия им полагается, - рассказали специалисты портала Зарплата.ру.

Около 18% работников хотят потратить премию на оплату ипотеки и кредитов, 9% хотят погасить долги, 31% участников отложат на отпуск, 13% вложат в автомобиль, а более 4% людей инвестируют деньги в акции.