Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле откроют не раньше 2022 года

На участке не закончены работы с коммуникациями. Фото: группа ОД «Тагил без ям» «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле мост на улице Циолковского откроют не раньше мая 2022 года. Об этом сообщил председатель общественного движения «Тагил без ям» Антон Чапурин.

- По моим оценкам, потребуется завезти еще не менее 1,5 тысяч кубометров грунта, прежде чем планировать временную схему проезда по мосту. На данный момент уровень земполотна ниже проектных отметок, примерно, на 1,5-2 метра, - приводит его слова группа движения «ВКонтакте».

Чапурин отметил, что на участке также не закончены работы с коммуникациями. Кроме того, насыпь вдоль левой подпорной стены сделана только наполовину. Общественник заявил, что в 2021 году движение по осту точно не откроют.

Ранее мэрия Нижнего Тагила заявила, что дорожники отстают от графика. Администрация планирует сдать объект только в последний день 2021 года.

Ремонт моста начался в апреле 2021 года. Подрядчиком выступает ООО «Уралстроймонтаж». Контракт предусматривает реконструкцию 39,5 метров моста, проходящего над железной дорогой. Стоимость работ составляет 632 миллиона рублей. При этом 600 миллионов рублей выделили из федерального бюджета, а 32 миллиона рублей – из местного.

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