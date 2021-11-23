В Екатеринбурге отремонтировали Детскую больницу за 17 миллионов рублей

В детской больнице №11 отремонтировали бассейн. Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге отремонтировали Детскую больницу №11 больше, чем за 17 миллионов рублей. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в здании замены стены, окна, двери, потолки, а также инженерные системы. В коридорах появились новые лавочки, пеленальные столики, а также зона для кормления ребенка.

- Чтобы поднять настроение нашим маленьким пациентам и снизить тревожность перед посещением врача, для стен были выбраны яркие, сочные цвета с нанесением поверх красивых иллюстраций, – рассказывает заведующая поликлиникой Анна Кукаркина.

В бассейне заменили настенное и напольное покрытие, обновили систему водоочистки и чашу.

Всего на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе до 2025 года потратят 17 млрд 482 млн рублей, из них из федерального бюджета – 16 млрд 53 млн рублей, из областного – 1 млрд 429 млн рублей.