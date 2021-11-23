В Свердловской области установят не менее 60 новых комплексов фиксации нарушений ПДД

В этом году в Свердловской области установлено 73 комплекса фотовидеофиксации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на городских и региональных дорогах в 2022 году установят не менее 60 новых комплексов фотовидеофиксации. Сейчас их количество и места установки проходят согласование с минтрансом региона. Окончательный план планируется утвердить на рабочем совещании на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник центра автоматической фиксации нарушений ПДД ГИБДД региона Дмитрий Кузнецов.

- Запланировали 24 рубежа фотовидеофиксации на региональной сети дорог и 27 по автомобильным дорогам города Екатеринбурга, в том числе по маршруту передвижения Универсиады 2023 года и ряду перекрестков, на которых отмечается напряженное движение, связанное с нарушениями и есть тенденция к аварийности, - отметил он.

Так, например, планируется, что в Екатеринбурге комплексы появятся на перекрестках Бакинских Комиссаров - Победы, Космонавтов - Турбинная, Белинского - Куйбышева, Вильгельма де Геннина - Павла Шаманова, а также на участках улиц Московской за Волгоградской в сторону Вторчермета и Восточной в сторону вокзала от Первомайской.

В этом году в Свердловской области установлено 73 комплекса фотовидеофиксации и еще 6 запланировано.