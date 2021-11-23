В Новоуральске вынесли приговор пенсионеру, который спилил деревья на дрова

Пенсионер спиливал деревья в одном и том же месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске вынесли приговор 72-летнему мужчине, который спилил девять деревьев на дрова для дачи. Ему назначили наказание не связанное с реальным сроком лишения свободы на полгода с испытательным сроком на год, сообщает МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский».

Пенсионера, который незаконно спиливал деревья, заметил во время патрулирования и. о. начальника пункта полиции №9 капитан Михаил Стрельников. Это произошло 27 февраля 2021 года.

- В ходе выяснения обстоятельства произошедшего, установлено, что данный гражданин решил запастись таким способом дровами для дачного дома и бани, и осуществлял спиливание деревьев в одном и том же месте, для чего несколько раз ходил в лес, - говорится в сообщении полиции.

Стражи порядка установили, что пенсионер спилил бензопилой девять берез в Косулинском лесничестве. Документов на вырубку у него не было. Сумма ущерба составила 108 тысяч рублей.

Мужчина является жителем поселка Уральский. Раньше он не привлекался к уголовной ответственности. Его признали виновным по части 3 статьи 260 УК Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Приговор еще не вступил в силу.

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