С начала 2021 года на дорогах Свердловской области погибли 305 человек

На дорогах области с начала года погибли 305 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по октябрь 2021 года на дорогах Екатеринбурга и Свердловской области зафиксировано 2 300 ДТП, жертвами которых стали 305 человек, еще 2 900 человек получили травмы. Об этом сообщил начальник отдела исполнения административного законодательства ГИБДД региона Алексей Гробов.

Чаще всего смертельные аварии на свердловских трассах происходят из-за выезда на встречную полосу, в таких ДТП погиб 101 человек. Из-за проезда на красный свет погибли два человека в 73 авариях. Превышение скорости стало причиной 562 аварий, в которых погибли 92 человека.

Гробов отметил, что все чаще происходят ДТП с участием начинающих водителей, которые сели за руль менее двух лет назад. Неопытные автомобилисты спровоцировали 144 аварии с 10 жертвами. Общее число ДТП на свердловских трассах с начала года выросло на 5,9%, однако число пострадавших уменьшилось на 0,3%.