На трассах под Екатеринбургом исчезнут камеры-треноги

Камеры-треноги отодвинут от Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассах под Екатеринбургом со временем исчезнут нестационарные видеокамеры для фиксации нарушений.

За последний год число камер-треног на уральских трассах не изменилось, однако в с развитием стационарной сети камер для фотофиксации передвижные комплексы будут убирать с дорог под Екатеринбургом, и перемещать на аварийные участки отдаленных трасс.

- Планируем отдалять их на менее интенсивные, но порой аварийные автомобильные дороги, подальше от областного центра, поближе к северной, западной части Свердловской области, - рассказывает руководитель Центра автоматической фиксации нарушений ПДД ГИБДД региона Дмитрий Кузнецов.

Камеры-треноги появятся на дорогах, где автомобилисты не привыкли к контролю.

Напомним, что по сравнению с 2020 годом в этом году количество ДТП на дорогах Свердловской области выросло на 5%, за десять месяцев в авариях погибло 305 человек.