Врачи прооперировали ребенка с опухолью. Фото: Минздрав Свердловской области

Свердловские врачи прооперировали четырехлетнюю девочку с опухолью надпочечника. Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Хирурги-онкологи во время операции использовали новый способ лечения, при котором в стенке живота делаются небольшие проколы от 0,5 до 1,5 сантиметров, вместо традиционных разрезов.

- Сама по себе операция является сложной из-за анатомического расположения опухоли, так как правый надпочечник расположен в непосредственной близости от нижней полой вены, а его передняя поверхность прилежит к печени, — рассказал детский хирург-онколог ОДКБ Сергей Тупоногов.

Операция длилась два часа, через четыре дня девочка уже была выписана домой.

Напомним, что летом 2021 в Екатеринбурге врачи спасли женщину с огромной опухолью малого таза. Несколько лет назад такие новообразования считались неоперабельными и практически не поддавались лечению