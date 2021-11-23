Свердловским автомобилистам и пешеходам с начала года выписали штрафы на 3,2 миллиарда рублей

Нарушителей на дорогах Екатеринбурга и Свердловской области по-прежнему много Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по октябрь 2021 года в Свердловской области за нарушение правил дорожного движения автомобилистам и пешеходам выписано 4,8 миллиона штрафов на общую сумму в 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава отдела исполнения административного законодательства ГИБДД Свердловской области Андрей Гробов.

На сегодняшний день из этой суммы удалось взыскать 2,16 миллиарда рублей. По поводу неуплаты штрафов возбуждено 10 300 административных дел, оштрафовало почти пять тысяч человек.

Также из-за неуплаты штрафов арестовано 1,5 тысячи автомобилистов, а 1,4 тысячи человек получили в качестве наказания обязательные работы.

По поводу исполнения постановлений о наложенных штрафах Госавтоинспекции судебным приставам направлено 853 тысячи постановлений на общую сумму в 769 миллионов рублей. По предварительным итогам работы приставов выплачено 565 тысяч штрафов на сумму в 442 миллиона рублей.