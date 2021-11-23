В Екатеринбурге приставы приостановили работу семи промышленных кранов

Приставы опечатали и опломбировали рубильники и коробки питания кранов. Фото: УФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге судебные приставы приостановили на три месяца работу семи промышленных кранов в промзоне №2 Среднеуральской ТЭЦ. Об этом сообщает УФССП по Свердловской области.
- Судебные приставы-исполнители, прибыв на предприятие, вручили представителю должника копию судебного решения. Представителям организации также разъяснили, какие санкции могут последовать в случае самовольного возобновления эксплуатации кранов, - говорится в сообщении регионального УФССП.
Фото: УФССП по Свердловской области
Затем приставы опечатали и опломбировали рубильники и коробки питания кранов. Всего приостановлена работа четырех козловых кранов, двух гусеничных и одного стрелового. Владельцем оборудования является ООО «Логистика Урал».
Кировский районный суд назначил компании санкцию по части 1 статьи 91 КоАП в качестве приостановления деятельности. ООО «Логистика Урал» допустила нарушения правил и норм промышленной безопасности при эксплуатации кранов. Нарушения могли привести к аварии и угрожали жизни и здоровью работников.
Фото: УФССП по Свердловской области
По закону компания после устранения нарушений может обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении приостановки деятельности.
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