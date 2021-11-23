В Екатеринбурге фура застряла под ж/д мостом

Фото: скриншот с видео
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на улице Трактовая водитель фуры хотел проехать под ж/д мостом и застрял. Об этом рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
- На улице Трактовая в сторону Компрессорного района движение стоит. Фура не прошла под ж/д мостом, - рассказали горожане.
По словам очевидцев, из-за застрявшей фуры образовалась очень большая пробка. Большегруз пришлось вытаскивать госавтоинпекторам.
- На место выезжали сотрудники ГИБДД, оказали помощь водителю. С помощью буксира они вытащили фуру. После этого водитель самостоятельно поехал в пункт по оформлению ДТП, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.
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