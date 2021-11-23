В Екатеринбурге снесут три старых дома

Дома расселят в течение двух лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Екатеринбурге снесут три старых аварийных дома, которые находятся в разных районах города. Это постановление подписал исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Согласно документу, жители двухэтажных домов по адресам Вилонова, 86/1 (Пионерский микрорайон), Лагерная, 8 (Тубсанаторий) и Уральских коммунаров,37 (Новая Сортировка) должны выселиться до 18 ноября 2023 года.

Напомним, что на Уралмаше два дома №5 и № 8 на Авангардной признали аварийными. Их планируют снести и построить многоэтажки. Соответствующие постановления, подписанные главой города Алексеем Орловым, опубликованы на сайте администрации Екатеринбурга. Отметим, что расселить дома, которые признаны аварийными, должны в течение двух лет.