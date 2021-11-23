Названы самые аварийные перекрестки Екатеринбурга

Большая часть опасных перекрестков находится на Уралмаше и Эльмаше
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ГИБДД Екатеринбурга назвали самые аварийные перекрестки города. Их на пресс-конференции перечислил начальник отдела административного законодательства регионального ГИБДД Андрей Гробов.
По его словам, чаще всего ДТП происходят на следующих перекрестках Екатеринбурга:
1. Белинского – Куйбышева
2. Бакинских Комиссаров – Победы
3. Космонавтов – Турбинная
4. Шефская – Краснофлотцев
5. Шефская – Фрезеровщиков
6. Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина.
По данным ГИБДД, чаще всего скоростной режим нарушается на Восточной от Первомайской в сторону ЖД вокзала, на Московской за Волгоградской в сторону Вторчермета, на Фурманова.
Также в Госавтоинспекции рассказали, что в 2021 году по сравнению с прошлым годом на 5% выросло число ДТП. На дорогах Свердловской области погибли 305 человек (с января по октябрь включительно).