Названы самые аварийные перекрестки Екатеринбурга

Большая часть опасных перекрестков находится на Уралмаше и Эльмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Екатеринбурга назвали самые аварийные перекрестки города. Их на пресс-конференции перечислил начальник отдела административного законодательства регионального ГИБДД Андрей Гробов.

По его словам, чаще всего ДТП происходят на следующих перекрестках Екатеринбурга:

1. Белинского – Куйбышева

2. Бакинских Комиссаров – Победы

3. Космонавтов – Турбинная

4. Шефская – Краснофлотцев

5. Шефская – Фрезеровщиков

6. Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина.

По данным ГИБДД, чаще всего скоростной режим нарушается на Восточной от Первомайской в сторону ЖД вокзала, на Московской за Волгоградской в сторону Вторчермета, на Фурманова.

Также в Госавтоинспекции рассказали, что в 2021 году по сравнению с прошлым годом на 5% выросло число ДТП. На дорогах Свердловской области погибли 305 человек (с января по октябрь включительно).