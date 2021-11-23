В Екатеринбурге открыли дополнительные пункты вакцинации в двух микрорайонах

Прививки ставят врачи ЦГКБ №7 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылись новые пункты вакцинации от коронавируса в Пионерском и Юго-Западном микрорайонах. Их организовал депутат медицинской фракции гордумы Дмитрий Николаев.

Прививки ставят врачи ЦГКБ №7. Также депутат передал в больницу 50 тысяч медицинских масок и 10 тысяч перчаток разных размеров. Кроме того, он предоставил 40 комплектов ПЦР-тестов.

При этом средства индивидуальной защиты предназначены для медработников больницы, которые ежедневно используют их на работе. А ПЦР-тесты будут использовать для проверки пациентов, которые поступают в ЦГКБ №7.

Кроме того, депутат Михаил Вечкензин направил в поликлинику в Компрессорном микрорайоне двух волонтеров. Они помогают врачам заносить в компьютер результаты анализов.

А глава медицинской фракции Алексей Вихарев отправил волонтеров в городскую больницу №23. Они разносят документы по кабинетам, еду в стационаре, моют полы и помогают пациентам ориентироваться в больнице.

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