Помощник президента проведет в Екатеринбурге совещание по Универсиаде

Совещание начнется в 12:00 23 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 23 ноября, в Екатеринбурге пройдет совещание по вопросам Универсиады. Его проведет помощник президента России Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- В 12.00 начнется рабочее совещание о ходе подготовки к проведению Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге, - говорится в сообщении.

Ранее экспертное жюри выбрало концепцию парка Универсиады-2023, который появится на Плотинке. При этом мнение специалистов совпало с итогами народного голосования. Победителем стал проект «Meet your tomorrow – встречаемся завтра».

Жюри отметило в этой концепции высокий уровень проработки проекта, использование максимального числа локаций и комплексные идеи по их наполнению. Также Дирекция городских праздничных мероприятий отметила, что закрытый тоннель на Плотинке, который предложили сделать авторы концепции, будет символизировать звено между прошлым и будущем.

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