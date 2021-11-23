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Происшествия23 ноября 2021 6:37

В Екатеринбурге задержали мужчину, который разбил троллейбус топором и избил контролера

Злоумышленник признал вину
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Молодой человек признал вину. Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

Молодой человек признал вину. Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали мужчину, который разбил троллейбус топором и избил контролера. Об этом сообщает городское УМВД.

В минувшую пятницу, 19 ноября, 21-летний молодой человек на перекрестке улиц Чапаева и Декабристов поругался с кондуктором 11 троллейбуса и ударил его в нос. Увидев это, водитель вызвал полицию и заблокировал двери, чтобы возмутитель спокойствия не сбежал из салона.

- Однако неизвестный достал из пакета топор и, разбив им окно троллейбуса, скрылся. Более никто из пассажиров троллейбуса не пострадал, - рассказали в ведомстве.

Позже мужчину задержали. Он признался, что находился в тот момент в нетрезвом состоянии и готов возместить ущерб. Ранее злоумышленник не был судим.