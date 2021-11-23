Уральские газовики показали своих домашних питомцев

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Уральские газовики и потребители газа присоединились к международной акции и провели творческий конкурс фото- и видеоработ «Мы с питомцем - просто кадр!».

Фото и видео с домашними любимцами показали 32 участника из Екатеринбурга, Серова, Новой Ляли, Краснотурьинска и Ивделя. Оказалось, что больше всего уральцы любят кошек и собак, но некоторые предпочитают экзотичных животных. Самые необычные из них – ёж, удав, крыса, черепаха и конь.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Впечатлениями делятся участники конкурса. «У нас всегда в доме было много четвероногих друзей. У внуков сейчас живут собаки породы чау-чау Люлю и йоркширский терьер Денди. С ними неплохо уживается наш «домашний тигр» Мурзик. Мы его называем Мурза Владимирович. Спасибо организаторам конкурса «Мы с питомцем - просто кадр!» за возможность рассказать о своих любимцах», – рассказывает житель Екатеринбурга Виктор Большаков.

«Сначала я никого не хотела дома: собаку по кличке Бим мы покупали для мужа, а кота Клёпу хотел сын. Но в итоге питомцы больше времени проводят со мной, ведь их нужно и покормить, и погулять. Знают, что мама всегда о них позаботится. Конечно, с животными в доме больше хлопот, но с ними веселее», – рассказывает слесарь службы подземных сетей АО «Екатеринбурггаз» Юлия Панова.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Одна из самых интересных заявок на конкурс пришла от слесаря аварийно-восстановительных работ КЭС г. Новая Ляля АО «ГАЗЭКС» Александра Худякова. Посмотрите, каким необычным может быть визит газового слесаря. «Мою лошадку зовут Мака, ещё у неё есть друг ослик. Вся деревня смеётся над тем, как они дружат и вместе гуляют по полям», – рассказывает Александр.

Все участники конкурса получат ценные призы – подарочные сертификаты в зоомагазин. Также предстоит определить лучшую работу. Открытое голосование стартовало в официальной группе АО «Екатеринбурггаз» ВКонтакте.

Посмотреть все работы и поддержать участников можно здесь: https://vk.com/@ekaterinburggaz-golosovanie-konkursa-my-s-pitomcem-prosto-kadr.