Первая вспышка вируса была зафиксирована 27 сентября в селе Калиновское Камышловского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Свердловской области, у которых изъяли свиней из-за африканской чумы, выплатят компенсацию. Планируется, что выплаты начнут делать в декабре после того, как будет определена рыночная стоимость изъятых животных.

- Сумма компенсации рассчитывается из рыночной стоимости одного килограмма свиней в живом весе и (или) продуктов животноводства, - рассказал главный ветеринарный врач Свердловской области Евгений Трушкин.

На сегодняшний день в хозяйствах области изъято 1 784 свиньи в карантинных зонах, в том числе 692 свиньи в учреждениях ГУФСИН. При этом по словам главного ветврача, в регионе сохраняется высокая угроза распространения вируса.

Евгений Трушкин отметил, что с начала вспышки африканской чумы свиней в области было выявлено шесть свалок трупов зараженных животных. Они могли стать источником заражения диких кабанов, а те уже разнесли заболевание по территории Свердловской области.

- По каждому факту обнаружения бесхозных трупов свиней департамент направляет информацию в следственные органы, - добавил Евгений Трушкин.

Напомним, первая вспышка вируса была зафиксирована 27 сентября в селе Калиновское Камышловского района. По предварительным данным, причиной ее возникновения являются пищевые отходы. В настоящий момент на территории Свердловской области действует 11 очагов африканской чумы свиней.

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