Почти 350 рабочих выйдут очищать улицы Екатеринбурга от снега

Днем 22 ноября рабочие вывезли на полигоны больше 1,1 тысячи тонн снега
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге продолжают ликвидировать последствии снегопада. Сегодня, 23 ноября, днем выйдут убирать улицы 347 рабочих и 170 единиц спецтехники. Об этом сообщает мэрия.
- Екатеринбург ждет похолодание, а после снова потеплеет, поэтому необходимо контролировать образование наледи и оперативно приводить в порядок тротуары, - заявил зампредседателя комитета благоустройства Владимир Капустин.
Дорожники круглосуточно продолжают убирать город и вывозить снег на полигоны. Днем 22 ноября рабочие вывезли больше 1,1 тысячи тонн снега. В уборке принимали участие 304 рабочих и 165 единиц спецтехники. Для обработки дорог и тротуаров использовали девять тонн противогололедных материалов и больше двух тонн фракционного песка.
Ночью на уборку улиц Екатеринбурга вышли 166 рабочих и 291 спецмашина. На полигоны вывезли больше 2,8 тысячи тонн снега. Также использовали для обработки дорожного покрытия 53 тонн противогололедных материалов и 29 тонн фракционного песка.
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