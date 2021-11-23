В Нижнетагильском цирке за прививку от коронавируса подарят пригласительный на новогодний спектакль

Вакцинация будет проводится сотрудниками ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнетагильском государственном цирке в четверг, 25 ноября, откроется пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать по вторникам, четвергам и субботам с 15:00 до 18:00. В цирке обещают, что всех, кто привьется первым компонентом, ждет подарок.

- Для каждого, кто сделает прививку (первый компонент) в цирке, подготовлен приятный бонус: подарочный сертификат на получение пригласительного билета на новогодний сказочный спектакль «Кипиш, Елка, Новый год», - рассказали в группе ВКонтакте «Государственный Цирк Нижний Тагил».

Попасть в прививочный кабинет можно будет через центральный вход цирка. Вакцинация будет проводится сотрудниками ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ». Желающим поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним, что в Нижнем Тагиле пункты вакцинации также работают в ТРЦ «DEPO», ТРЦ «Квадрат» и Центральном торговом комплексе. График их работы можно посмотреть на сайте profilaktica.ru.