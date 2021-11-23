На Урале МЧС с помощью дронов следит за теми, кто ходит по льду

Спасатели призывают рыбаков не выходить на осенний лед, потому что это опасно. Фото: МЧС по Свердловской области
В Свердловской области сотрудники МЧС с помощью дронов следят за обстановкой на водоемах, которые уже покрылись льдом. Об этом сообщает региональное ведомство.
- Авиамониторинг выявляет места, куда необходимо направиться для проведения разъяснительной работы с рыбаками, - говорится в сообщении.
Дроны помогают следить за обстановкой на льду в режиме реального времени. Когда спасатели замечают, что на замерзший водоем вышли люди, они отправляются туда для проведения разъяснительной работы.
Спасатели напоминают рыбакам о правилах безопасного поведения на льду и о его коварстве. Кроме того, сотрудники МЧС выдают им памятки, чтобы они ознакомились с правилами сами и передали их своим друзьям. Спасатели призывают рыбаков не выходить на осенний лед, потому что это опасно.
В начале ноября 2021 года житель Екатеринбурга Айрат Нигматуллин прокатился на коньках по тонкому льду озера Шарташ. А на следующий день он проплыл под ним. Экстремальные эксперименты молодой человек снял на камеру.
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