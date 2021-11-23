С экс-главы администрации Железнодорожного района взыскали 7,4 миллиона

Суд взыскал с бывшего чиновника и его супруги свыше 7,4 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура взыскала с бывшего главы администрации Железнодорожного района Андрея Курочкина и его супруги больше 7,4 миллиона рублей. Деньги потребовали с чиновника, когда выяснилось, что в 2015 году он с женой купил недвижимое имущество за 15,2 миллиона, но позже не смог объяснить какие деньги были на него потрачены.

- Вопреки требованиям закона сведения о произведенных расходах в установленном порядке главой администрации Железнодорожного района г. Екатеринбурга не были представлены, а стоимость приобретенного имущества существенно превысила совокупный доход бывшего чиновника и его супруги за 3 года, предшествующих совершению сделок. В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не подтверждена, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга, а также направила в суд иск о взыскании в доход государства денежной суммы, эквивалентной стоимости приобретенного на неподтвержденные доходы жилья. В итоге с главой района был прекращен трудовой договор, а суд взыскал с бывшего чиновника и его супруги свыше 7,4 миллиона рублей. Отметим, что решение суда еще не вступило в законную силу.

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