Часто на должность контролером QR-кодов и температуры тела претендуют женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области набирает популярность работа контролером QR-кодов и температуры тела. В регионе на сегодня, 23 ноября, размещено 12 резюме на такую должность. Об этом сообщили в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Всего в России, по данным сайта, размещено 78 резюме человек, которые ищут работу именно контролерами QR-кодов и температуры тела.

- Больше всего таких резюме открыто в Липецкой области (20 шт.), Свердловской области (12 шт.), Москве м Алтайском крае (по 7 шт.), а также в Тульской области (4 шт.), - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Интересно, что женщины чаще претендуют на эту должность - им принадлежат 63% резюме. В 86% случаев это люди в возрасте до 30 лет. Желаемая зарплата в среднем составляет 24 тысячи рублей.

Также в регионе есть объявления и о поиске сотрудников, которые будут проверять QR-коды. Так, сейчас вакансии открыты в ТРК «Глобус» и ТРЦ «Кит».