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Общество23 ноября 2021 3:25

Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 23 ноября

Новости Екатеринбурга: утро 23 ноября
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Главные события в Екатеринбурге к утру 23 ноября 2021 года

Главные события в Екатеринбурге к утру 23 ноября 2021 года

Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга к утру 23 ноября 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В Нижнем Тагиле продолжается розыск 17-летней студентки педагогического колледжа Марии Ивановой, которая пропала 19 ноября, когда ушла из гостей от своей подруги на улице Первомайской, 27. Приметы девушки – по ссылке. Информацию передает МУ МВД «Нижнетагильское».

В городе Реж в первом часу ночи на пульт диспетчера поступило тревожное сообщение о пожаре в частном доме по улице Железнодорожной.

Прибывшие на место два пожарных расчета обнаружили, что огонь охватил площадь в 30 квадратных метров, при этом, в доме находится мужчина. Ее успели спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Синоптики Уральского гидрометцентра сообщают, что в Екатеринбург к концу недели придет резкое похолодание. В области будет до – 24 ночью, в столице Среднего Урала – до – 15. Также ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.