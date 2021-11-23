В Реже пожарные спасли мужчину из горящего дома

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В городе Реж Свердловской области, ночью, 23 ноября, загорелся частный жилой дом на улице Железнодорожная. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. В загоревшемся здании находился мужчина. Его спасли прибывшие на место пожарные.

- В 00:31 поступило сообщение о пожаре. Звеном газодымозащитной службы из горящего дома был спасен мужчина. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось локализовать огонь за семь минут. За это время он повредил кровлю, чердачное перекрытие, стены здания и домашнее имущество. В 00:42 спасателями было ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:15.

Напомним, 19 ноября в уральском селе Таборы во время пожара в жилом доме погибли двое детей, трех и десяти лет. По предварительным данным, дом вспыхнул, когда отец детей был на вахте, дома с детьми находилась мать. Женщина успела спастись из горящего здания с восьмилетней дочерью.

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