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Общество22 ноября 2021 17:31

В Каменске-Уральском женщина едва не отдала мошенникам свои сбережения и оформленный кредит

Местную жительницу сумели отговорить неравнодушные горожане
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 41-летняя местная жительница едва не отдала мошенникам все свои сбережения и оформленный на себя кредит. Женщина обратилась в полицию 18 ноября и рассказала, что на ее телефон поступил звонок с незнакомого номера. Девушка на том проводе представилась сотрудником банка.

- Она убедила потерпевшую установить приложение, которое якобы выявляет различные «вредоносные папки», из которых могла произойти утечка информации о ее счетах. По указаниям звонившей, женщина установила программу, сообщив мошеннице личные данные, - сообщают в полиции Каменска-Уральского.

Позже ей предложили отправить 130 тысяч рублей на «безопасный счет». На следующий день мошенники снова связались со своей жертвой и попросили оформить кредит на 450 тысяч рублей. Когда она перевела им еще 130 тысяч, к ней обратились другие клиенты банка, которые объяснили, что она попала в ловушку.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».