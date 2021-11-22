В Нижнем Тагиле пропала 17-летняя студентка педагогического колледжа

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле местная полиция разыскивает пропавшую 17-летнюю студентку педагогического колледжа. Известно, что 19 ноября Мария Иванова ушла от своей знакомой с адреса Первомайская, 27, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы окрашены в русый цвет, прическа каре, глаза серо-голубые, есть небольшой шрам слева в области щеки снизу, - сообщают в МУ МВД «Нижнетагильское».

В момент исчезновения она была одета в удлиненный пуховик горчичного цвета с капюшоном без меха, вязаную шапку, черные джинсы, черные ботинки на высокой платформе без шнуровки. При себе имела черный рюкзак. Телефон девушки на данный момент недоступен.

Ранее девушка из дома не уходила и на учете в полиции не состояла. По предварительным данным, она могла уехать в Екатеринбург со своим знакомым по имени Константин.

Если вы знаете. Где находится подросток, сообщите любую информацию в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8(3435) 97-64-02 – дежурная часть или по телефону 02.