«Уральские авиалинии» увеличат число вылетов в Дубай в новогодние праздники

Планируется, что вылеты состоятся с 28 до 30 декабря включительно, в первый день нового года, 4 января, а также с 7 по 9 января включительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» увеличит число рейсов из Екатеринбурга в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай на новогодние праздники. Планируется, что вылеты состоятся с 28 до 30 декабря включительно, в первый день нового года, 4 января, а также с 7 по 9 января включительно.

- Еще мы летаем в Дубай из Москвы, Жуковского, Красноярска, Самары, Казани, Уфы. Глядя на современный Дубай, мы с трудом представляем, что каких-то 70 лет назад тут не было ровным счетом ничего, кроме песчаной пустыни. А уже сегодня он ждет именно вас, чтобы вместе окунуться в великолепие Востока, - сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Ранее стало известно, что Авиакомпания Red Wings возобновляет полеты из Екатеринбурга в Кемерово. Об этом сообщает аэропорт Кольцово.

- Рейсы в Кемерово запланированы с 23 ноября по вторникам, четвергам и субботам, - говорится в сообщении.