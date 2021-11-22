Спортсменка из Екатеринбурга завоевала девять медалей на чемпионате мира по плаванию

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Спортсменка из Екатеринбурга, которая тренируется в школе «Юность» Полина Билалова смогла выиграть девять медалей на чемпионате мира по плаванию в короткой воде среди глухих. Состязания прошли в Польше и собрали атлетов из нескольких стран Европы и мира.

- Она не только пришла первой, но еще и установила мировые рекорды в заплывах – в комплексном плавании на 400 и 200 метров, баттерфляй на дистанции 100 и 200 метров, вольный стиль – 400 и 800 метров, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также на счету юной уралочки рекорды в смешанной, комплексной эстафете – 4 по 50 метров, женской эстафете вольным стилем 4 по 200 метров, а также в комплексном женском заплыве 4 по 100 метров. Для нашей чемпионки это далеко не первый успех на международной арене, в «Юности» она занимается у Раисы Уразовой.