Екатеринбург вновь встал в многокилометровые пробки после снегопада

По данным приложения, уровень заторов оценили в семь баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в Екатеринбурге после снегопада автомобилисты встали в многокилометровые пробки. Сервис «Яндекс-Пробки» сообщает, что наиболее осложнена обстановка на проспекте Ленина, на улице Малышева, Куйбышева, 8 марта, Московской. По данным приложения, уровень заторов оценили в семь баллов.

Кроме того, обстановку осложняют многочисленные ДТП, похожая ситуация уже складывалась на прошлой неделе, в пятницу вечером. Тогда автомобилисты образовали 10-балльные заторы.

Сутками ранее в Екатеринбурге из-за непогоды произошло сразу 29 аварий. Резкий рост ДТП был связан с выпадением осадков. Кроме того, на дорогах региона зафиксировали несколько десятков столкновений, в которых были и пострадавшие, и погибшие.