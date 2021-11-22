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Происшествия22 ноября 2021 14:09

В Екатеринбурге пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадали три человека

Владелец иномарки не уступил дорогу при повороте
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на Уралмаше 30-летний нетрезвый водитель иномарки устроил ДТП, в котором пострадали три человека. Инцидент произошел утром на улице Бакинских коммисаров. Автоинспекторы установили, что владелец Opel при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и столкнул с Toyota RAV-4.

- В результате ДТП пострадали пассажиры Toyota: 29-летняя девушка получила ушиб головы и мальчик, который находился в детском автокресле, отделался незначительными травмами. Бригадой скорой помощи его доставили в ДГКБ № 9, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Также травмы получил 38-летний пассажир Opel. Известно, что виновником оказался 30-летний местный житель, его 23 раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД. В литре выдыхаемого воздуха было зафиксировано 0,836 мл. алкоголя.