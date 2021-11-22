Двое уральцев хотели забрать выигрыш, но отдали деньги мошенникам

По обоим случаям полиция завела дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском двое местных жителей поверили мошенникам, которые сообщили им о выигрыше. Общая сумма, которую они отдали злоумышленникам, составляет больше 28 тысяч рублей, сообщает МО МВД России «Каменск-Уральский».

Первый случай полиция зарегистрировала 9 ноября 2021 года. 19-летняя девушка увидела в интернете рекламное объявление о получении денег. В переписке мошенники ей сообщили, что он выиграла 200 тысяч рублей. Однако для получения денег ее попросили перечислить около трех тысяч рублей двумя переводами.

- Потерпевшая осуществила перевод. Через некоторое время, ей сообщили, о необходимости внесения еще 16 000 рублей, - говорится в сообщении полиции.

«Выигрыш» девушка так и не получила. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Потерпевшая объяснила, что не знала о таких видах мошенничества.

Второй похожий случай стражи порядка зарегистрировали 11 ноября. 32-летнему жителю Каменска-Уральского на электронную почту пришло сообщение, что он выиграл в лотерее 187,5 тысячи рублей. Для того чтобы получить «выигрыш», ему нужно было перейти по указанной ссылке и оплатить комиссию.

- Пройдя по указанной ссылке, гражданин опять ввел свои данные карты и осуществил оплату. После данного перевода, вместо инструкций, где и как забрать выигрыш, появилось окно с требованием оплатить комиссию снова. Мужчина понял, что это мошенничество и обратился в полицию, - сообщает МО МВД России «Каменск-Уральский».

Всего мужчина перевел мошенникам 9,4 тысячи рублей. По обоим случаям полиция завела дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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