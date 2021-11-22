Свердловчанин в онлайн-магазине перевел мошенникам больше 400 тысяч рублей

Мужчина лишился крупной суммы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин, совершая покупки в онлайн-магазине, перевел мошенникам 400 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД «Верхнепышминский».

18 ноября мужчина покупал товар, для заказа которого потребовалось заполнить анкету, где нужно было ввести личные данные. Не подумав о том, что это может быть обман, свердловчанин заполнил все и оплатил товар с помощью электронного кошелька. Позже с его счета было снято 446 тысяч рублей.

- По данному факту сотрудниками полиции направлены запросы организациям Интернет-сервиса, для выявления личности неизвестного, создавшего сайт-двойник, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело на статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее в Кировграде мужчина украл с карты своего товарища 11 тысяч рублей. Пострадавший сам отдал свой телефон обидчику.