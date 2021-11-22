В Екатеринбурге рабочие приступили к строительству последнего пролета ЕКАДа

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Екатеринбурге дорожные рабочие приступили к возведению последнего пролета ЕКАДа, его строят над трассой М5. По словам губернатора Свердловской области, ранее проезжавшие по Челябинскому тракту автомобилисты могли заметить, что подготовительные работы завершаются, и путепровод вот-вот должен соединиться.

- Балки на стройку уже привезли и часть смонтировали. Всего их 144: из них 48 по 18 метров длиной и по 25 тонн весом каждая, 96 — 24 метра длиной и по 33,9 тонны весом каждая. На завершение укладки уйдет неделя-две. Длина же всего путепровода — 138,9 метра, - написал Евгений Куйвашев в своих социальных сетях.

По задумке на этом участке будет организовано шесть полос в двух направлениях. Строительство кольцевой автодороги должно завершиться к началу 2023 года, при этом на ее возведение недавно выделили дополнительные девять миллиардов рублей, чтобы ускорить процесс.