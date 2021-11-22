В Кировграде мужчина украл с карты своего товарища 11 тысяч рублей

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по статье «Кража денег с банковского счета» направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде местный житель украл с карты своего нетрезвого товарища 11 тысяч рублей. Как оказалось, все случилось в июле этого года, пострадавший сам передал обидчику свой гаджет, чтобы записать в память телефона номер. Мужчина заметил открытое приложение мобильного банка и решил воспользоваться этим.

- В дальнейшем молодой человек потратил деньги на развлечения и продукты питания. Впрочем, его радость от неожиданно свалившегося на него «богатства» длилась недолго. Он, чтобы загладить свою вину, возместил причиненный материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по статье «Кража денег с банковского счета» направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Никогда и никому нельзя сообщать реквизиты своих банковских карт, а также передавать в чужие руки мобильные устройства, где открыты мобильные приложения, при помощи которых можно осуществить снятие или перевод денежных средств, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.