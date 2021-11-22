В Нижнем Тагиле крышу школы-интерната отремонтируют за 5 млн рублей

После завершения работ подрядчик должен сам утилизировать весь строительный мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для ремонта кровли школы-интерната. На него из бюджета Свердловской области выделили 5,6 миллиона рублей, сообщает TagilCity.ru.

Здание школы находится на улице Карла Либнехта, 37. Согласно документации, подрядчик должен будет отремонтировать крышу не позднее, чем за два месяца со дня заключения контракта.

Помимо этого, проводить работы нельзя в то время, когда в школе будут находиться ученики. Также шум от стройки не должен доставлять дискомфорт жителям близлежащих домов. После завершения работ подрядчик должен сам утилизировать весь строительный мусор.

Ранее в свердловском поселке Баранчинский отремонтировали детский сад за 9,5 миллионов рублей. Деньги выделило предприятие ОАО «Святогор». Заведующая дошкольного учреждения отметила, что здание никогда прежде не ремонтировалось. В детсаде нужно было заменить систему отопления, канализацию, водоснабжение и кровлю. Также строители отреставрировали фасад и установили новые оконные блоки.

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