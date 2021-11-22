Шпиц Браверс сбежал 15 ноября 2021 года из салона. Фото: предоставлено хозяином пса

В Екатеринбурге ищут собаку, которая сбежала от грумера во время стрижки. По словам хозяина пса Евгения Архипова, нашедшему заплатят 30 тысяч рублей.

Шпиц Браверс сбежал 15 ноября 2021 года из салона, который находится на Кирзаводе, 9а в Ревде. Мастер-грумер подал объявление о пропаже в группу «Кошкин Дом» во ВКонтакте, но безуспешно.

- Мы написал заявление в полицию, чтобы была направлена претензия салону. Когда мы попросили записи с камер видеонаблюдения, мастер ответил, что камеры висят только на соседнем зоомагазине, но они не работают, а в самом салоне камер нет, хотя я лично их видел, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений.

Хозяин собаки не понимает, как «маленький комочек» мог убежать, если он боится снега и кустов. Большой загадкой остается то, как шпиц мог открыть тяжелую стеклянную дверь и перепрыгнуть высокие перегородки.

Пока Евгению еще никто не звонил. Нашедшему просьба обращаться по номеру 8 922 006 1735.