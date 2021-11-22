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Общество22 ноября 2021 12:44

В мэрии Екатеринбурга рассказали, смогут ли родители с QR-кодами попасть на утренники детей

Год назад из-за ограничительных многих родителей не пустили на территорию дошкольных учреждений
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Год назад из-за ограничительных мер на проведение массовых мероприятий многих родителей не пустили на территорию дошкольных учреждений.

Год назад из-за ограничительных мер на проведение массовых мероприятий многих родителей не пустили на территорию дошкольных учреждений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По мере приближения новогодних праздников жители Екатеринбурга и Свердловской области стали все чаще задавать вопрос, смогут ли они попасть на утренники своих детей в садиках, так как год назад из-за ограничительных мер на проведение массовых мероприятий многих родителей не пустили на территорию дошкольных учреждений.

- Ограничительные мероприятия в регионе продлены до 1 января 2022 года, поэтому решение о присутствии или отсутствии родителей принимает руководитель детского сада, исходя из общей эпидемиологической ситуации, - рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте образования Екатеринбурга.

Ранее в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, сколько сейчас в регионе зафиксировано очагов заражения коронавирусом.

- Мы еженедельно отслеживаем ситуацию с очаговостью, - сказал Дмитрий Козловских, главный санитарный врач Свердловской области. - За прошлую неделю 4016 семейно-квартирных очагов обнаружено. Подавляющее большинство - по одному случаю заболевания.