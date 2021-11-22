В Екатеринбурге временно изменится маршрут автобуса №57

Маршрут изменится с 1 по 24 декабря 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автобус № 57 изменит маршрут с 1 по 24 декабря 2021 года. Об этом сообщает мэрия.

- Это необходимо для строительства сетей водоснабжения и водоотведения в районе здания № 6б на улице Артинской, - говорится в сообщении.

Автобус будет следовать по улицам Леваневского, Белякова, Уткинская и снова Белякова. Затем он поедет по улицам Техническая, Ангарская, Билимбаевская, Расточная и Техническая. Далее маршрут отправится по Теплоходному проезду, улицам Таватуйская, Бебеля, Пехотинцев, Летчиков и Армавирская.

От улицы Армавирская транспорт отправится на Завокзальную. На обратном пути автобус будет курсировать через переулок Мельковский и улицу Завокзальную. Далее маршрут продолжится по проспекту Космонавтов , улицам Челюскинцев, Якова Свердлова и Карла Либкнехта. Затем автобус поедет по проспекту Ленина, улицам 8 Марта, Титова, Новинская, Елизаветинское шоссе и Бисертская.