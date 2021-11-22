В Нижнем Тагиле задержали закладчика с крупной партией наркотиков. Фото: МВД «Нижнетагильское».

В Нижнем Тагиле задержали закладчика с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает МВД «Нижнетагильское».

20-летнего молодого человека поймали возле дома на улице Балакинская. Полиция нашла у него 37 свертков и координаты закладок. Проверка показала, что изъятое является синтетическим наркотиком.

- При осмотре жилого помещения, по адресу проживания подозреваемого, сотрудники полиции обнаружили в диване пакет с веществом коричневого и темного цвета, пакетики «зип-лок» с веществом светлого цвета и электронные весы. Общая масса всех изъятых веществ составила почти 250 грамм, - рассказали в ведомстве.

По словам злоумышленника, на заработанные деньги он хотел сыграть свадьбу и сделать ремонт. На него завели уголовное дело по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражи.

Молодому человеку грозит 20 лет лишения свободы.