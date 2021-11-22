У екатеринбурженки, хранившей PIN-код от карты в сумке, украли 80 тысяч рублей

У женщины украли 67,5 тысячи рублей с карты и 13 тысяч рублей наличных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у 81-летней пенсионерки украли кошелек с банковской картой. Неизвестные сняли с ее счета 67,5 тысячи рублей и присвоили себе 13 тысяч рублей наличных, сообщает городское УМВД.

- По словам заявительницы, 19 ноября в дневное время в одном из отделений банка, клиентом которого она является, она сняла 10 тысяч рублей и убрала деньги в сумку, которую не застегнула, - говорится в сообщении.

После этого женщина зашла в обувную мастерскую и направилась в газетный павильон, где работает ее знакомая. Сзади к пенсионерке подошел мужчина и начал ее торопить. Через некоторое время пожилая дама обнаружила, что у нее пропал кошелек, в котором была банковская карта и PIN-код от нее.

Пенсионерка пришла в отделение банка и заблокировала карту. Однако в этот момент ей пришло смс о снятии денег со счета. Женщина обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка пытаются найти злоумышленника.