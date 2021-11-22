Акция «Черная пятница» для бизнеса от Уралсиба – 1000 рублей за открытие счета

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Участвовать в акции просто – нужно подать заявку на странице акции, открыть счет на любом тарифе, и в течение 5 рабочих дней со дня открытия расчетного счета Уралсиб отправит письмо с сертификатом на адрес электронной почты, указанный в форме заявки. Сертификат действителен в течение 180 дней с момента отправки. Количество сертификатов не ограничено.

Принять участие в акции могут новые клиенты банка, которые в период с 22.11.2021 г. до 05.12.2021 г. заполнили заявку и открыли расчетный счет в Банке Уралсиб до 31.12.2021 г.

Получить подробную информацию об условиях акции «Черная пятница» можно на странице акции и по телефону горячей линии для бизнеса 8-800-700-77-16.